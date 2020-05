Data z chytré karantény: Kolik už bylo kontaktováno lidí?

Kolik nakažených koronavirem bylo zjištěno díky chytré karanténě, je podle ní složité vyčíslit, protože předchozí způsob zjišťování nakažených a nový projekt zpočátku běžely souběžně. Zapojení armády do chytré karantény bude podle Dvořákové postupně redukováno.

Chytrá karanténa má pomáhat ve vyhledávání kontaktů nakažených novým koronavirem a ohnisek nemoci. Sloužit k tomu mělo vytvoření takzvané vzpomínkové mapy na základě dat získaných z mobilu nakaženého nebo z jeho bankovní karty. Zlepšit také měla například logistiku zásobování.

Od počátku byla do projektu zapojena armáda, která měla na starosti jeho řízení, zajišťovala také třeba mobilní odběrové týmy. Od 25. května by odpovědnost za projekt mělo převzít ministerstvo zdravotnictví. Počet zapojených vojáků se podle Dvořákové bude postupně omezovat, například počet mobilních týmů by měl postupně klesnout ze současných 32 na 16. Na každý kraj tak bude připadat jeden armádní mobilní tým, dva týmy budou záložní.

Důležitou součástí tzv. chytré karantény je dohledávání lidí, kteří přišli do rizikového kontaktu s nakaženým koronavirem. Zřízeno proto bylo telefonické centrum, které podle Dvořákové dosud volalo 3303 takzvaným rizikovým kontaktům.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) dostal v pondělí za úkol na příští jednání vlády předložit detailní rozpočet pokračování projektu a jeho personální zajištění. Připravit by také měl technické řešení druhé části chytré karantény, během které se počítá se zapojením dalších součástí, například mobilní aplikace eRouška nebo dobrovolného sledování pohybu aplikací Mapy.cz.

Chytrá karanténa se začala testovat 30. března na jižní Moravě, v celé zemi ho vláda naplno spustila od května. Od té doby přibývají až na výjimky desítky případů nákazy denně. Podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který koordinuje zdravotní část boje proti šíření nákazy, by se pomocí chytré karantény mohlo podařit zachytit asi 80 procent případů nemoci.