Do EET je po pěti letech zapojeno 200 tisíc podnikatelů, projekt ale asi skončí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do elektronické evidence tržeb (EET) je po pěti letech fungování aktuálně zapojeno 201.140 podnikatelů, kteří zaevidovali zhruba 18,4 miliardy účtenek. Vyplývá to z údajů finanční správy. EET je kvůli pandemii do konce roku 2022 přerušena, žádný podnikatel tak nyní nemusí své tržby evidovat a úřady tuto povinnost nekontrolují. Podnikatelé nicméně mohou evidovat dobrovolně.