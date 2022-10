Do výběrového řízení na šéfa NP České Švýcarsko se zatím přihlásilo šest lidí

Aktualizováno 13:13 — Autor: ČTK

Do výběrového řízení na nového ředitele Správy Národního parku České Švýcarsko se do dneška přihlásilo šest lidí. ČTK to dnes sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Definitivní počet kandidátů však podle ní bude znám až příští týden. Některé včas odeslané písemné přihlášky mohou být stále na cestě. Lhůta pro přihlášení skončila ve středu.