Drahé dárky pro Nečasovou? Dali jsme jí maximálně květinu, zaznělo u soudu

Johanes, který vypovídal první, uvedl, že zná Nečasovou již od roku 2000 a stýká se s ní. "Dáváme si dary, já jí dal například cestovní tašku pro psa, šátek... Všechno řádově za tisíce korun," prohlásil. Muzikář pak podle své výpovědi podaroval Nečasovou lístky na koncert či do divadla nebo knihami k Vánocům. "Byli jsme přátelé. Starala se o mě, když jsem byl nemocný," uvedl. Také Chalupa připustil pouze to, že ženě věnoval občas květinu. Trojice popřela, že by nakupovala pro bývalou šéfku kabinetu luxusní kabelky, kožichy, hodinky a šperky.

Podle vyjádření státního zástupce Rostislava Bajgera by však muži pravděpodobně vypovídali jinak, kdyby je mohl konfrontovat se záznamy odposlechů pořízených policií. Soudkyně Helena Králová tento důkaz však již dříve odmítla jako nezákonný. Žalobce uvedl, že nyní čeká, zda soud odposlechy přeci jen nepřipustí.

Odpoledne bude k případu vypovídat ještě generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a několik dalších svědků. Například podnikatel Tomáš Chrenek či bývalý šéf Státního pozemkového úřadu Petr Šťovíček se ale z jednání již po několikáté omluvili.

Za krácení daní hrozí Nečasové až osmileté vězení. Vyšetřovatelé chtěli ženu původně obvinit z korupce. Předpokládali totiž, že dárky byly úplatky, které měly vlivným lidem zajistit udržení pozic ve státních či městských firmách nebo přístup k premiérovi. Neměli ale dostatek důkazů. Celková hodnota darů, které Nečasová podle obžaloby přijala a nepřiznala, činí 10,1 milionu korun a údajně zkrácená daň pak 736.000 korun. Advokát Nečasové před časem uvedl, že klientka peníze doplatila. Žena se však proti zpětnému vyměření daně brání správními žalobami.

V kauze, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády, čelí Nečasová také obžalobě z podplácení. Spolu s ní jsou obžalováni bývalý premiér Petr Nečas (ODS) a někdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Státní zástupce tvrdí, že v roce 2012 přislíbili poslancům Marku Šnajdrovi, Petru Tluchořovi a Ivanu Fuksovi lukrativní funkce za to, že se vzdají mandátu a nechají projít vládní daňový balíček, s nímž nesouhlasili. Také v části týkající se takzvaných trafik obžalovaní vinu odmítají.