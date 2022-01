Hasiči dnes začali do krajů rozvážet přes pět milionů antigenních testů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hasiči dnes ráno začali ze skladu v Kněževsi do krajů v celé ČR rozvážet přes 5,6 milionu antigenních testů na covid-19. Jsou určené žákům a zaměstnancům škol. Do regionů je během dneška doveze 18 nákladních aut a čtyři kamiony. Jde o prozatím největší jednorázovou distribuci testů pro ministerstvo školství do krajů.