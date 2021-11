Hejtmani požadují pružnější testování ve školách

"Preferovali bychom systém, kdy by zakoupené testy měly k dispozici krajské pedagogické instituty a byl by jich takový dostatek, aby bylo možné testovat v kraji nebo okresu podle výskytu určité incidence. Vyhodnocení situace by bylo ideální například ve čtvrtek, testy by se během pátku a víkendu rozvezly a v pondělí by žáci mohli podstoupit testování. Povede to k tomu, že by se testovalo v regionech, kde se ta incidence aktuálně vyskytuje, a ne s týdenním zpožděním," uvedl Kuba.

Testy ve školách absolvovali v pondělí žáci v osmi nejzasaženějších okresech v republice, ale podle týden starých dat. Šlo o nařízení vlády z minulého týdne. V pondělí vládní kabinet rozhodl, že v příštím týdnu podstoupí testování žáci z dalších 31 okresů. "Takové zpoždění pak epidemii extrémně zrychluje. A my jako hejtmani jsme na to už předem upozorňovali. Navíc by námi navrhovaný model zaručil, že by testování nemuselo být plošné a že by se tím rychle reagovalo na vývoj, který ve školách je," uvedl Kuba.

Testování neočkovaných žáků se v pondělí uskutečnilo v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Tyto okresy překročily týdenní hranici 300 nově infikovaných na 100.000 obyvatel k neděli 17. října. Testování se týkalo přibližně 165.000 žáků.