Hmotné rezervy bude možné využít bezplatně i mimo nouzový stav, rozhodla vláda

"Souhlas vlády umožní poskytovat státní hmotné rezervy bezplatně i po ukončení nouzového stavu a současně pro jejich poskytování umožní využít zjednodušené postupy stanovené zákonem, a to po dobu nezbytně nutnou k řešení dopadů souvisejících s onemocněním covid-19," uvádí schválený dokument.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) tak bude i bez nouzového stavu bezplatně pro celé území České republiky ze státních hmotných rezerv poskytovat osobní ochranné prostředky, zdravotnické prostředky a dezinfekci po dobu šesti měsíců od skončení nouzového stavu. Týká se to správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základní složek integrovaného záchranného systému nebo nasazených sil Armády České republiky, které se podílejí na řešení dopadů pandemie onemocnění covid-19.

Správa rezerv bude poskytovat také zdravotnická lůžka, plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí a okysličování krve, a to až do 11. dubna 2023. Poskytovat bude také pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc formou výpůjčky do 11. dubna letošního roku.

Pokud by byl znovu vyhlášen nouzový stav, po jeho skončení budou stanovené lhůty běžet znovu. V návaznosti na vývoj pandemie může vláda v budoucím období tyto lhůty usnesením upravit. V nemocnicích po celé ČR má nyní SSHR zhruba 850 zdravotnických lůžek a 1860 přístrojů na podporu dýchání a plicních ventilátorů.

Zatím poslední nouzový stav byl vyhlášen vládou v demisi 25. listopadu 2021 s účinností od následujícího dne na 30 dní. Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace, zejména ve východní části republiky.