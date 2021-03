I letos by mělo být možné volit z karantény, chystá se novela zákona

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo vnitra chystá novelu, která by letos ve volbách do Sněmovny umožnila lidem volit z karantény podobně jako loni v krajských volbách. Po dnešním zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to novinářům řekl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Využití by nalezla, pokud bude epidemická situace i letos na podzim vyžadovat zvláštní opatření, řekl Hamáček.