Je dobře, že Havlíček chce shodu na Dukovanech s opozicí, tvrdí experti

Havlíček dnes uvedl, že výběrové řízení na nový blok nebude vypsáno do konce roku, tak jak dosud plánovala společnost ČEZ, která bude investorem. Stálý výbor pro jadernou energetiku podle něj dnes za účasti opozice diskutoval o čtyřech možných variantách, které do konce ledna proberou šéfové parlamentních stran a následně se rozhodne.

"Pokud by ministr dostál svým slovům a skutečně by hledal variantu kompatibilní nejen se současnou, ale i s budoucími vládami, byl by to obrovský krok dopředu. Zvláště u dlouhodobých vládních investičních rozhodnutí je zohlednění změn vlád v průběhu investice naprosto nezbytné. Už jen toto může zlevnit stavbu víc, než otázka, kolik bude do tendru připuštěno zhotovitelů," uvedl hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň.

Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě kritizuje část opozice.

Mezi zvažované varianty podle Havlíčka patří scénář, kdy bude pozváno do tendru všech pět aktuálních zájemců, druhou variantou je pozvat tři zájemce bez Ruska a Číny. Další variantou je takzvaný model 3+2, kde by se Rusko a Čína mohly zúčastnit v dodavatelských konsorciích, ale nebyly by vůdčí, a zbylí členové by byli z Evropské unie a NATO. Čtvrtou variantou je odložení výběrového řízení až po sněmovních volbách v příštím roce. Sám Havlíček označil za nejpřijatelnější model 3+2.

"První varianta tendru se všemi zájemci je zjevně politicky neprůchodná. Druhá varianta absolutního vyloučení Ruska i Číny včetně účasti v případném konsorciu by v konečném důsledku mohla vést k tomu, že jediným zájemcem, který bude schopen předložit vyhovující nabídku splňující nejen bezpečnostní, ale i technická kritéria, jako je výkon bloku, bude americký Westinghouse. Tím ztrácí soutěž smysl. Pominu-li tedy možnost neustálého odsouvání rozhodnutí, tak zbývá jako optimální varianta 3+2," uvedl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Podle Edvarda Sequense z ekologického sdružení Calla se s důsledky rozhodnutí stavět nový reaktor s bezprecedentní veřejnou finanční podporou se bude potýkat ještě celá řada vlád, proto je shoda i s opozicí správnou cestou. "Avšak dvě ze čtyř dnes oznámených variant, o nichž se má rozhodovat, jsou stále velkým geopolitickým rizikem. Schování Rosatomu nebo čínské CGN do konsorcia podstatu problému neřeší. Nejlepší by bylo tendr odložit a nejdříve poctivě zaktualizovat státní energetickou koncepci," řekl dnes ČTK.

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal uvedl, že je správně, že konečně někdo s manažerskou či částečně politickou odpovědností řekl, jaké všechny varianty jsou možné. "Problém ale zřejmě je ten, že vládou omezující požadavek na 1200 megawattový (MW) blok z pěti potenciálních zájemců splní nejspíše dva, možná tři. Pokud jdeme omezit původ klíčových dodavatelů a současně trváme na nezdůvodněných 1200 MW, výsledkem tendru bude nejspíše zklamání," dodal.

Stavbu nového bloku dlouhodobě podporuje sdružení Energetické Třebíčsko. Jeho předseda Vítězslav Jonáš dnes ČTK řekl, že mu před jednáním výboru volal premiér Andrej Babiš (ANO), aby ho ujistil, že ministr Havlíček připravuje řešení, aby se tendr zásadně nezdržel. "Zásadně nesmí projít varianta 4 - tj. odložení tendru. To by byla katastrofa a hlavně obrovská nezodpovědnost. Moc mě mrzí, že i po dnešním jednání stálého výboru je stále ve hře," dodal Jonáš.