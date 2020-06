Kompenzace pro obce? Možná dostanou 1200 korun na obyvatele

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) bude kabinet navrhovat, aby dolní komora příspěvek schválila v prvním čtení.

Zástupci obcí a krajů kritizovali to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) a společníkům malých firem připraví samosprávy o příjmy z daní. Vyplácený příspěvek je fakticky podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Podle odhadů svazů přijdou obce, města a kraje kvůli kompenzačnímu bonusu pro OSVČ či zpětné kompenzaci daňových ztrát asi o 20 miliard korun. Babiš dnes řekl, že podle vládních propočtů přišly obce o 6,6 miliardy a kraje o 3,3 miliardy korun. Na příspěvku pro obce byla podle Babiše shoda s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem i ministryní Schillerovou od neděle. Například Praha dostane 1,6 miliardy korun.

Svaz měst a obcí se k návrhu na příspěvek vyjádří až poté, co se seznámí s jeho paragrafovým zněním, řekl ČTK předseda svazu František Lukl. "Pokud tam nejsou žádné podmínky, administrativně náročné požadavky a pokud ten návrh vychází ze senátního návrhu a mění se tam pouze výše samotné podpory, potom s ním naprosto souhlasím, podporuji ho a děkuji za něj," doplnil. Odkazoval na návrh skupiny senátorů, aby stát dal krajům jako kompenzaci 400 korun a obcím 1000 korun na obyvatele.

Babiš také uvedl, že vláda mimoto schválila dotace pro obce ve výši 9,7 miliardy - například 3,1 miliardy dostanou malé obce do 3000 obyvatel na opravy škol a školek a o dvě miliardy byl zvýšen rozpočet ministerstva životního prostředí na vodohospodářské projekty obcí. "Jsem přesvědčen, že je to kompenzace velmi dostatečná a rozhodně plně nahrazuje to, o co obce přišly v rámci kompenzačního bonusu," řekl po jednání kabinetu Hamáček. Co se týče krajů, je podle něj lepší jasně říci, kolik peněz od státu dostanou na údržbu a opravu silnic druhých a třetích tříd než podobný příspěvek na obyvatele.

Babiš v pátek po jednání s místopředsedou Rady Asociace krajů a hejtmanem Kraje Vysočina novinářům řekl, že vláda krajům nabídne na silnice nižších kategorií pro tento rok šest a pro příští rok čtyři miliardy korun. Běhounek uvedl, že návrh podpory vítá, na příští rok by ale kraje podle něj potřebovaly šest miliard korun. Podle premiéra se o tom bude dále jednat.