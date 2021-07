Koncem července nebude možné pár dnů žádat o vydání pasu či občanky

Ministerstvo vnitra naplánovalo odstávku od čtvrtka 29. července do neděle 1. srpna, aby připravilo systémy na vydávání občanských průkazů s biometrickými údaji. O odstávce informovalo dnes na twitteru. Lidé by si tak měli zkontrolovat platnost dokladů, aby se vyhnuli případným problémům před odjezdem na dovolenou.

"Od čtvrtka 29. července do neděle 1. srpna nebude možné žádat o cestovní pasy a občanské průkazy a od pátku 30. července do neděle 1. srpna je nebude možné ani vyzvedávat," uvedlo dnes ministerstvo. Odstávku odůvodnilo přípravou systémů na to, aby mohlo od pondělí 2. srpna vydávat nové občanské průkazy s biometrickými údaji. "Snažili jsme se odstávku naplánovat tak, aby probíhala o víkendu a ve dnech, kdy mají vydávající úřady kratší úřední hodiny," dodal resort.

Od 2. srpna se začne v Česku vydávat nový typ občanského průkazu, který bude obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanky padělat a zneužívat. Příslušný návrh schválila Sněmovna 2. června, v červenci s ním souhlasil Senát a podepsal prezident. Nový zákon o občanských průkazech stanovuje, že občanské průkazy budou zobrazovat obličej držitele průkazu a dva otisky prstů.

Biometrické údaje budou v informačním systému evidence občanských průkazů nejdéle 90 dnů od vyrobení dokladu kvůli případné reklamaci. Pak budou smazány, protože vytváření jakýchkoli databází s těmito údaji není povolené. Údaje uložené v občanském průkazu zároveň nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti průkazu a totožnosti držitele při překračování státních hranic. Děti mladší 12 let nebudou mít povinnost poskytnout otisky prstů.

Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází z evropského nařízení. Pokud by biometrické údaje nebyly do občanských průkazů zavedeny, byly by průkazy použitelné pouze v Česku a nebylo by na nově vydávané doklady možné cestovat do zahraničí. Dosud platné občanky budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Občan s platným dokladem bez biometrických údajů s ním může cestovat po Evropské unii do konce platnosti dokladu

Občanku musí mít každý státní občan ČR starší 15 let, který má trvalý pobyt na českém území a není omezený ve svéprávnosti. V průměru se ročně vydá 1,4 milionu občanských průkazů, standardní doba jejich platnosti je deset let.