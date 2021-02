Kvóty na prodej potravin jsou podle šéfa ÚOHS Mlsny nelogické

"Předseda ÚOHS Petr Mlsna považoval za nutné upozornit členy Senátu, že navrhovaná právní úprava by v případě přijetí zásadním způsobem narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii. Důsledkem přijetí návrhu zákona by mohly být nejen značné finanční sankce ze strany Evropské komise, ale potenciálně i následná odvetná opatření jiných států, která by se mohla nepříznivě dotknout právě domácích producentů, a to nejen v oblasti zemědělství a potravinářství," uvedl Švanda.

Mlsna Senát upozornil i na nelogický požadavek zákona, který požaduje po obchodníkovi povinnost prodeje určitého podílu tuzemských potravin, a ne pouze nabídku, což je v praxi podle Mlsny neaplikovatelné.

"Úřad upozorňoval na protisoutěžní aspekty a negativní dopady kvót na české potraviny již v minulosti, kdy obdobné dopisy směřovaly do Poslanecké sněmovny PČR, do jejích výborů i konkrétním navrhovatelům zákona," uvedl Švanda.

Podle návrhu zákona, který Sněmovna schválila 20. ledna, by prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely u některých druhů potravin prodávat od příštího roku minimálně 55 procent českých produktů. Podíl by postupně dál narůstal až na 73 procent v roce 2028.

Návrh je nyní v Senátu. Představitelé senátních klubů ODS a STAN svůj odmítavý postoj k návrhu potvrdili už krátce poté, co poslanci návrh přijali. Kluby ODS a STAN jsou nejsilnějšími frakcemi v horní komoře, v níž má většinu opozice, která proti kvótám hlasovala už ve Sněmovně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) krátce poté, co zákon prošel Sněmovnou prohlásil, že očekává, že horní komora zákonodárcům návrh vrátí.