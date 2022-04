Lidé a firmy zatím podali 1,88 milionu daňových přiznání, více než loni

Kdo nestihl podat přiznání v termínu, může tak ještě učinit bez jakýchkoliv sankcí do pěti pracovních dnů po stanovené lhůtě, aniž by byla uložena sankce za opožděné tvrzení daně.

Firmy dosud odevzdali finanční správě 207.973 přiznání a fyzické osoby 1,67 milionu.

V případě elektronického podání je lhůta prodloužena do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 1. července. Stejná lhůta platí i pro firmy, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky, a to i přes on-line finanční úřad. Elektronicky dosud lidé a firmy odevzdali zhruba 612.000 daňových přiznání.

Správa dnes zároveň upozornila, že přeplatky daně z příjmu začíná zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání, tedy po 1. dubnu. Platí to i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. "To znamená, že nejpozději 2. května 2022 musí finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz. Toto se netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup (typicky postup k odstranění pochybností), ani případů kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně," uvedla správa.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300.000 korun.

Loni správa evidovala za rok 2020 zhruba 2,9 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 530.000 od firem. Pro letošní rok správa očekává přibližně stejný počet.