Maláčová se chystá jmenovat nového šéfa či šéfku úřadu práce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úřad práce by mohl mít příští týden nového generálního ředitele či ředitelku. Jmenování chystá ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Řekla to dnes novinářům. Kdo by se měl do čela úřadu postavit, nechtěla prozradit. Místo generálního ředitele je neobsazené od ledna. Na konci minulého roku z funkce odešla Kateřina Sadílková. Výběrové řízení se konalo třikrát.