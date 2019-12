Manipulace a zákeřné jednání? Na Českou televizi míří žaloba kvůli Moravcovi a penězům

Česká televize podle Koudelky odmítla žádost, přestože vůči Městskému soudu v Praze v řízení o dřívější žalobě na nečinnost tvrdila, že informace poskytla.

"To dokazuje manipulaci a zákeřné jednání České televize v této věci ve stylu jejich publicistických pořadů. Nejprve je nečinná, pak soudu tvrdí, že informace poskytla. Protože to však nemůže dokázat, je ji uložena povinnost rozhodnout a místo, aby v rámci odvolacího řízení informace poskytla, tak je neposkytne a odvolání zamítne," uvedl advokát na svém blogu.

Televize žádost odmítla z důvodu ochrany údajného obchodního tajemství, podle advokáta by ale musela dokázat, že pořady Václava Moravce vyrábí pro trh, tedy že je nabídla a prodala jiným osobám.

"Obchodní tajemství je zneužíváno osobami napojenými na veřejné peníze, aby se zamezilo přístupu veřejnosti k informacím o nakládání s veřejnými prostředky. Aby něco bylo uznáno za obchodní tajemství a nešlo o účelové se vyhnutí povinnosti zveřejnit informace a snahu skrýt nekalé nakládání s veřejnými prostředky tím, že se označí něco za obchodní tajemství, je nutné určit obsah tohoto tajemství na základě objektivizovaných skutečností předem," tvrdí advokát.

Česká televize by takto podle něj mohla postupovat, pokud by ve svých dokumentech stanovila, co je obsahem obchodního tajemství u výroby televizních pořadů. Což neudělala.

"V rozhodnutí, kterým byla žádost odmítnuta, je argumentováno tzv. veřejnou službou. Ovšem institut veřejné služby má odlišovat podle zákona Českou televizi od ostatních televizí, které primárně sledují dosažení zisku na trhu. Veřejná služba není určena pro soutěž na trhu, protože zahrnuje výrobu pořadů a vysílání, které nejsou určeny pro tržní zisk. Pokud do takového vysílání v rámci veřejné služby patří Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce, nemůže se Česká televize dovolávat obchodního tajemství jako kategorie chráněné ve prospěch férového tržního soutěžení," doplnil advokát.

Dodal, že pořady Václava Moravce prý slouží k ovlivňování veřejného mínění v oblasti politiky. "Nástrojem pro tuto veřejnou kontrolu je, že informace o financování těchto pořadů musí podléhat svobodnému přístupu k informacím. Zájem na veřejnosti, správnosti, průhlednosti a korektnosti financování politických pořadů veřejnoprávních médií je vyšší než jiné zájmy, včetně ochrany údajného obchodního tajemství.

Česká televize je financována především z koncesionářských poplatků, což je veřejnoprávní nucená dávka typu daně. Je tedy příjemcem veřejných prostředků a výdaje na výrobu pořadů jsou výdaji veřejných prostředků. Přitom žádost o informaci je mířena na celkové výrobní náklady, tedy nikoliv na mzdy konkrétních osob," uvedl na blogu aktualne.cz advokát.

"Česká televize si sama o sobě myslí, že je něco více a jiného než ostatní subjekty vynakládající veřejné prostředky. Ale to není pravda. Přesvědčení o vlastní výjimečnosti není pramenem práva. Česká televize poskytla jen průměrnou cenu za výrobu všech publicistických pořadů: 141 000 Kč za hodinu, v kterých se částka na pořady Václava Moravce rozplynula a zatemnila," napsal závěrem.