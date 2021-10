Ministerstva a ERÚ připravují soubor opatření proti zdražování energií

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstva průmyslu a práce a Energetický regulační úřad (ERÚ) chtějí do několika dnů představit soubor opatření, která by zmírnila dopady růstu cen za energie na domácnosti. Obsahovat by měl sociální dávky i další kroky. Novinářům to po dnešním společném jednání řekl politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD), náměstek ministerstva průmyslu René Neděla a člen rady ERÚ Ladislav Havel.