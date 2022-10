Ministerstvo vnitra posoudí skartaci dokumentů na Pražském hradě

Informoval o tom server Seznam Zprávy, podle kterého hrozí prezidentské kanceláři pokuta 200.000 korun. Hrad opakovaně odmítl, že by porušil zákon.

Rozhodnutí o přestupku při nakládání s tajnými dokumenty vydal Národní archiv 13. září. O dva týdny později se proti němu Hrad odvolal. Rozhodnutí je proto nepravomocné a neveřejné.

"Už jsme informovali ministerstvo vnitra, tento týden bychom jim měli postoupit celý spis. Mohou nám to vrátit k dalšímu projednání a případnému doplnění, nebo sami rozhodnout," řekla Seznam Zprávám Karolína Šimůnková z oddělení kontroly výkonu spisové služby Národního archivu. Ministerstvo by podle ní mělo rozhodnout do 60i dnů.

Web Seznam Zprávy oslovil ředitele administrativní sekce Hradu Jana Nováka, tiskový odbor i mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka s dotazem, jak Národní archiv rozhodl a s jakým argumentem se Hrad odvolal. Hrad ale na dotazy neodpověděl.

Národní archiv zahájil přestupkové řízení s KPR na konci června. Podnět mu dal Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), který na Hradě na konci února kontroloval nakládání s utajovanými informacemi.

Hradní kancléř Vratislav Mynář koncem loňského listopadu podle médií nařídil skartaci tajných dokumentů. Mezi písemnostmi, které byly zničeny podle předpisů, se ocitly i dvě novější zprávy. Podle pracovnic Pražského hradu se tak stalo omylem. To, že byl tajný dokument skartován, zjistila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Její detektivové přišli na Pražský hrad zkontrolovat, zda někdo neoprávněně nemanipuloval se zprávou o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku, ze kterého české tajné služby podezřívají příslušníky ruské tajné služby GRU.

Nejde o jediný případ, kdy KPR čelila problémům kvůli nakládání s dokumenty. V červenci Český rozhlas-Radiožurnál uvedl, že zaměstnanec zahraničního odboru Pražského hradu dostal čtyřtisícovou pokutu od NBÚ, protože do manipulační knihy nezaznamenal dokument týkající se setkání ředitele zahraničního odboru Hradu Rudolfa Jindráka s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čchin. Pracovník pokutu zaplatil, informoval rozhlas.