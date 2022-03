MMR v dubnu spustí podporu pro obce k pořízení bydlení pro utečence

"Připravujeme program, který by měl být pro obce a kraje. Předpokládáme jeho spuštění v dubnu. Ta platnost by byla ale zpětně, protože některé obce už nyní mají zrekonstruované nějaké prostory, které se dají poskytnout k ubytování. Byl by to program pro obce pro bydlení dlouhodobějšího typu," uvedl Bartoš.

Z programu by bylo možné získat podporu na rekonstrukce i pořízení. Bartoš zmínil možnost budování montovaných domů. "Bavíme se o parametrech. Odborníci před přílišnou koncentrací lidí a vytváření zón varují," řekl ministr.

Bartoš řekl, že program představil hejtmanům na předchozím jednání. Pravidla a podoba se podle něj nyní nastavují. Jasná zatím není ani částka, která by se vyčlenila. Vláda o tom bude jednat. Ministr zmínil, že s kolegy z dalších zemí vyjednává také v EU o poskytnutí "balíku peněz" pro země, kam uprchlíci z Ukrajiny míří. Šéf resortu řekl, že nyní je možné využít k řešení nevyčerpané peníze z evropských dotací, což je pro Česko asi 250 milionů korun. "To v danou chvíli situaci vůbec neřeší. Skutečně se bavíme o vyšších miliardách korun, které by v humanitárním fondu pro země měly být," dodal ministr.

Poskytování podpory obcím na dlouhodobé bydlení doporučují experti na problematiku začleňování. Poukazují na to, že pro úspěšnou integraci je nejvhodnější, pokud lidé nežijí v odlehlejších zařízeních, ale v běžných bytech. Sociolog Daniel Prokop před nedávnem zmínil, že podle souhrnných mezinárodních studií zhruba dvě třetiny uprchlíků v zemi zůstávají. Do Česka uprchlo od začátku ruské invaze na Ukrajinu přes 200.000 lidí. Víc než polovinu z nich tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.