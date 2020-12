Novinářská organizace vyzvala Radu ČT, ať se nevměšuje

Vyplývá to z otevřených dopisů, který Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) adresoval Matochovi a generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi. Podle Matochy je protest absurdní, protože rada do vedení nezasahuje. Vyjádření vedení televize ČTK zjišťuje.

"Zaznamenali jsme opakované pokusy předsedy Rady ČT P. Matochy zasahovat do personální a obsahové zodpovědnosti vedení ČT. Naposledy veřejně negativně hodnotil práci konkrétních redaktorů ČT, a dokonce je označil za kvazinovináře," uvedl výbor v dopise Dvořákovi.

Výbor zároveň vyzval Matochu, aby se ani on ani rada k personálním otázkám napříště nevyjadřovali. "Poté, co jste na jednání rady v rozporu s kompetencemi člena rady požadoval po vedení ČT dodání informací o hodnocení novinářů ČT v médiích, je to další důkaz Vaší snahy zasahovat do záležitostí, které Vám nepřísluší řešit. Také jste veřejně kritizoval ČT, že je podle Vašeho mínění příliš probruselská, že prý vystupuje proti rozhodnutí vlády a hájí rozhodnutí Evropské komise. Řekl jste, že je to jedna z věcí, na niž je podle Vás třeba se soustředit a upozorňovat a snažit se změnit," uvedl výbor. Matochovo prohlášení je podle něj výzvou k porušení zákona, který garantuje ČT nezávislost a členům rady nedává kompetence zasahovat do jejího programu.

"Ať CZ IPI citací doloží, kterým usnesením se Rada ČT dopustila nějakého nezákonného vměšování se do zodpovědnosti vedení ČT či prosazování zásahů do programu. A pokud nic takového není schopna doložit, nechť se omluví," řekl Matocha ČTK. Všechna usnesení rady jsou podle něj veřejně dostupná na webu, takže se o tom každý může přesvědčit.

Podle předsedy výboru Michala Klímy je nepřípustné, aby někdo, kdo byl zvolen na základě politických dohod a obchodů, vyvíjel tlak na vedení veřejnoprávního média ve věci toho, koho má zaměstnávat a jaké má mít názorové preference.

"Opět pokud jde o usnesení Rady ČT, tak se Rada ČT nikde k personálním otázkám nevyjadřuje. Pokud jde o osobní vyjádření jednotlivých členů Rady ČT coby diváků ČT, tak k takovým vyjádřením mají radní právo, stejně jako třeba neúspěšný kandidát do Rady ČT Michal Klíma, autor tohoto dopisu," dodal Matocha.

Děním v radě České televize by se měla na základě usnesení volebního výboru zabývat Poslanecká sněmovna. Rada nedávno odvolala svůj poradní orgán dozorčí komisi. Poté odstoupil předseda rady René Kühn a na jeho místo následně radní zvolili Matochu. Ten je členem rady od jara.