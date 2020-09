O funkci u Soudního dvora EU usiluje i bývalý ministr Pelikán

"Ministerstvo spravedlnosti ve stanovené lhůtě obdrželo sedm kandidatur. Po jejich přezkoumání shledalo, že všichni uchazeči splňují stanovené předpoklady a mohou být pozváni k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí,“ řekl serveru mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Pohovory se uskuteční v říjnu a komise na jejich základě vybere nejvhodnějšího kandidáta a prvního a druhého náhradníka.

Místo se příští měsíc uvolní po Janu M. Passerovi poté, co se Passer u stejné instituce ujme postu po odcházejícím Jiřím Malenovském, který se rozhodl rezignovat.

Kandidát na funkci soudce musí být bezúhonným státním občanem ČR s dokončeným magisterským právnickým vzděláním a nejméně desetiletou právní praxí. Ministerstvo požaduje také vysoký morální charakter, záruky nezávislosti a nestrannosti, dostatečné znalosti práva EU a aktivní znalost francouzštiny i dalšího úředního jazyka unie vyjma češtiny.

Jména vybrané trojice předloží ministryně spravedlnosti k projednání sněmovnímu výboru pro evropské záležitosti a pro informaci také senátnímu výboru pro záležitosti EU. Poté musí vybraného kandidáta schválit vláda. Jeho jméno následně ministr zahraničí oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie, za ČR je to nyní Malenovský. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země - za Česko je to vedle Passera Petra Škvařilová-Pelzl, která před rokem nahradila expertku na obchodní právo Irenu Pelikánovou. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.