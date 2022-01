Operátoři i pošta řeší povinné testování většinou antigenními samotesty

Operátor O2 zavedl pravidelné testování loni v listopadu. Na pracoviště dojíždí třikrát týdně smluvní laboratoř, která nabízí zaměstnancům PCR i antigenní testy. "Vzhledem k tomu, že společnost O2 je součástí kritické infrastruktury státu, naší snahou je působit maximálně preventivně - kromě testování jsme s narůstajícími čísly v rámci ČR zavedli pro stěžejní profese práci v týmech tak, aby se minimalizovala možnost, že se v karanténě ocitne celé oddělení," uvedla mluvčí Veronika Zachariášová.

Podle Zachariášové se tak zavedené povinné testování na fungování společnosti nepodepsalo. Navýšila se jen kapacita testovacího místa tak, aby se dostalo na všechny a předcházelo se hromadění zaměstnanců ve frontách.

Česká pošta vzhledem k velkému počtu zaměstnanců, kterých je okolo 27.000, zvolila metodu antigenních samotestů. "Pokud by se zaměstnanec odmítl testovat, mohla by mu být přidělena práce kde nepotkává další lidi. To je v našem provozu problém, protože se zaměstnanci potkávají buď mezi sebou, nebo s klienty. Nicméně výrazné odmítání testování jsme nezaznamenali," podotkl mluvčí Matyáš Vitík s tím, že podnik již má hlášené pozitivní záchyty. Organizace je podle něj od roku 2020 přizpůsobena tak, aby pošta nemusela ani při větším počtu nakažených uzavírat pobočky nebo omezovat provoz.

Vodafone podle mluvčího Ondřeje Luštince doporučuje u všech pozic, kde je to možné, práci z domova. "Kdokoliv jde nyní fyzicky do práce, musí se dvakrát týdně testovat. Antigenní samotesty jsou dostupné na recepcích a také jsme je rozeslali do pracovních týmů. V našich prostorách máme k testování vyčleněná místa a po každém testování musí všichni vyplnit elektronický formulář kvůli evidenci," dodal.

Nový režim povinného testování ve firmách dvakrát týdně by měl fungovat dva až tři týdny. Šíření koronaviru v poslední době opět zrychluje. V neděli testy v ČR potvrdily 7235 nových případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nedělní nárůst od konce listopadu.