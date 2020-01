Práce s vězni se daří. Do zaměstnání jich chodí nejvíc v historii

VS plánovala postavení nové věznice na bývalém letišti Všechov nedaleko Tábora. "Máme připraven pozemek, byl tam ale velký odpor obyvatel, takže v současné době jsme výstavbu této věznice odložili. Určitě nezavrhli, ale odložili," řekl Dohnal. VS podle něj chce mít v každém kraji alespoň jednu věznici, kam by mohli být umístěni vězni z daného regionu. Usnadní to návštěvy rodin.

Udržení rodinných a sociálních vazeb vězňů je velmi důležité pro jejich nápravu. Nová věznice by měla mít cely po dvou až třech vězních. Podle Dohnala v takových podmínkách tolik nehrozí šikana a takzvaná kriminální infekce jako ve věznicích s celami pro deset a více lidí, kde může mít pro někoho výkon trestu opačný efekt než nápravu.

Kapacita věznic se tak zatím zvyšuje vnitřními úpravami a rekonstrukcemi nevyužitých prostor a objektů. Nejbližší je otevření opraveného objektu ve věznici v Ostrově, díky němuž se zvýší kapacita věznice asi o 200 míst.

Zaměstnanost vězňů se v posledních letech daří zvyšovat. Loni se například VS dohodla na spolupráci s Českou poštou. Na dvou pracovištích pro ni pracuje 61 vězňů. Přímo uvnitř věznice ve Stráži pod Ralskem vězni pracují pod dohledem kamer v třídírně zásilek. Vězni z Bělušic dojíždějí na pobočku pošty mimo věznici. "Spolupráce se osvědčila, Česká pošta si ji pochvaluje a vyhledává místa a pobočky, kde by vězni mohli ještě pracovat," řekl Dohnal.

Pracuje podle něj maximum práceschopných vězňů, které může věznice s ohledem na jejich osobnost a vyměřený trest vyslat na práci mimo areál věznic. "Jsou určité rezervy co se týče zaměstnávání vězňů uvnitř věznic," připustil Dohnal. Vězně nebezpečné nebo odsouzené k dlouhým trestům nelze pustit pracovat mimo vězení, VS proto jedná s možnými zaměstnavateli.

Výjimečná je plzeňská věznice, kde se jako první a zatím jediný rozjíždí takzvaný PPP projekt. Dohodla se na něm věznice a její dlouholetý partner, společnost MEA. Firma na pozemku věznice postaví výrobní halu. Práci v ní najde až 300 vězňů a pro nové pracovní činnosti se uvolní prostory uvnitř věznice, kde nyní MEA vězně zaměstnává. Věznice a firma dokončují dokumentaci pro stavební povolení, hrubá stavba haly by měla stát do konce letošního roku, řekl ředitel plzeňské věznice Petr Vlk.

V největší věznici v ČR v Plzni je nyní 1273 vězňů, z toho lze zaměstnat asi 950 lidí, pracuje jich kolem 530, to je 55 procent, řekl Vlk. Do zaměstnání mimo vězeňský areál chodí 160 vězňů.