Praha a okolí by měly být považovány za jeden okres, míní Hřib a Pecková

Hřib s Peckovou Hamáčka v pátek večer požádali o to, aby byly pro tento účel považovány za jeden okres Praha, Praha-západ a Praha-východ, tedy spolu s hlavním městem i dva okresy spadající do Středočeského kraje. "Ti lidé stejně jezdí do Prahy pracovat," řekl Hřib. Žádost vznikla po vzoru okresů Brno-město a Brno-venkov, které jsou též považovány za jeden.

Hamáček uvedl, že mluvit o úpravě lze, ale znamenalo by to další mísení obyvatel. Pokud lidé vydrželi doteď, tak se domnívá, že ještě chvíli vydrží. "Teď už bych to neměnil," poznamenal.

Kvůli zhoršování epidemické situace vláda od začátku března zpřísnila opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Lidé nesmí přejíždět mezi okresy, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad. Nařízení původně ukládalo také trávit volný čas včetně procházek do přírody v obci, tento týden kabinet opatření upravil a volný čas lze trávit v celém okresu.