Sčítání lidu zastaveno. Všechny systémy jsou mimo provoz

Údaje z již vyplněných sčítacích formulářů nejsou podle ČSÚ ohroženy. Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na dnešek. Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky.

"Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje," uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Do služby není možné se přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.

Lidé by při vyplňování dotazníků měli moci zapsat údaje i za další členy domácnosti a jiné blízké. Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.

V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Právě práci a vzdělávání ovlivnila nařízená omezení kvůli epidemii. Podle ČSÚ by se do kolonek měl zapsat obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli nynější uzávěře země. Formulář obsahuje také dotaz na víru a národnost, odpověď není povinná.

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy jsou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či chat s operátorem.