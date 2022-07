Soud nepravomocně ukončil detenci ženy, která ve Žďáru zabila studenta

O čtvrtečním rozhodnutí brněnského soudu informuje Deník. Podle něj dal na doporučení psychiatričky Marty Holanové, jež dospěla k závěru, že Orlová si je vědomá své nemoci, podstupuje léčbu a její detence není nadále nezbytná.

"Názor znalkyně je v naprostém souladu se všemi ostatními získanými důkazy. Za poslední tři roky se v případě chovankyně Orlové prakticky nic nezměnilo. To, že jí byla zrušena detence, neznamená, že se ocitne na svobodě. Naopak bude dál izolovaná a bude se dál léčit," citoval Deník soudce Pavla Hornu.

"V minulosti jsem si se svou nemocí nedokázala poradit a byla to chyba. Nyní už čtyři roky dostávám pravidelně depotní injekce, které mi pomáhají zcela utlumit bludy, kterými jsem dřív trpěla a věřila jim. Slyšela jsem hlasy, které mi říkaly, co mám dělat," řekla Orlová. Pokud rozhodnutí soudu nabude právní moc, zamíří Orlová podle Deníku pravděpodobně do Psychiatrické nemocnice v Opavě.

Orlová v roce 2014 zaútočila nožem na studenty ve Žďáru nad Sázavou. Podle znalců byla v době činu nepříčetná, trpí paranoidní schizofrenií. Proto se upustilo od trestního stíhání, místo toho justice rozhodla o zabezpečovací detenci. Zemřelý student bránil před útočnicí svou spolužačku.