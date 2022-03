Státní zástupce Ištvan končí v Olomouci, přechází do Brna

Ištvan vede olomoucké VSZ od ledna 2011. Jako důvod odchodu uvedl, že v době přípravy novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stál nikoli dosluhující vedoucí státní zástupce, ale respektovaná osobnost s plnohodnotným funkčním mandátem.

O přeložení do Brna požádala letos 11. února, čtyři dny po setkání s ministrem Blažkem. Po schůzce, která byla součástí seznamovací cesty po uvedení do vládní funkce, se Blažek netajil tím, že měl s Ištvanem v minulosti rozdílné názory. "Měli jsme spolu obšírný rozhovor o mnoha věcech, detaily říkat nechci. Bylo to setkání dvou mužů, kteří se před devíti lety potkali v nějaké situaci a dnes se opět potkávají v nějaké situaci," řekl tehdy ministr médiím. Ministrem spravedlnosti byl Blažek již ve vládě premiéra Petra Nečase (ODS).

Ištvan je známý mimo jiné díky policejnímu zásahu na úřadu vlády v roce 2013, po kterém padl Nečasův kabinet. Od té doby byl Ištvan terčem ostré kritiky především ze strany politiků ODS.

Na státním zastupitelství, původně prokuratuře, strávil Ištvan celý profesní život. Poprvé ho šéfem VSZ v Olomouci jmenovala v roce 1997 tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová. V listopadu 2007 jej na návrh nejvyšší žalobkyně Renaty Vesecké odvolal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) v souvislosti s údajnou korupční kauzou senátora Jiřího Čunka. Ištvan se však kvůli svému odvolání obrátil na soud a v prosinci 2010 uspěl se správní žalobou u Městského soudu v Praze. V lednu 2011 se tak do čela olomouckého VSZ vrátil.