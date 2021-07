Stavebních úředníků bude kvůli novému zákonu méně

Sněmovna v úterý přehlasovala senátní veto a stvrdila nový stavební zákon. Vláda si od něj slibuje rychlejší stavební řízení a dodržování lhůt. Zákon se připravoval několik let a MMR, které ho předložilo, ho považuje za zásadní. Odpůrci varují, že vzdálí úřady občanům, a stavební řízení naopak zkomplikuje. Zákon musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman.

"V současnosti hovoříme asi o 7000 úřednících, v nové struktuře pak počítáme s počtem asi 5000 úředníků, a to včetně integrovaných dotčených orgánů. Předpokladem pro snížení počtu úředníků je zefektivnění povolovacích procesů a jejich digitalizace. Toto snížení pak zahrnuje rovněž skutečnost, že možná ne všichni úředníci budou chtít do této nové soustavy přejít," uvedlo MMR.

Z Národního plánu obnovy v rámci zrychlení a digitalizace stavebního řízení byla podle ministerstva vyčleněna miliarda korun. A to na vybavení stavebních úřadů, ale i na školení a další záležitosti. "S novou výstavbou budov na zelené louce se nepočítá. Co se týče prostor, ty se budou v případě potřeby pronajímat, ideálně zůstane většina úředníků sedět tam, kde sedí nyní," sdělilo MMR.

Jak dále uvedlo, transformace začne 1. ledna 2022 vznikem Nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ). Dokončena bude do 1. července 2023, kdy budou účinné všechny části zákona, včetně digitalizace.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v červnu uvedla, že Nejvyšší stavební úřad bude mít okolo 400 zaměstnanců. Většina z nich bude působit v sídle NSÚ v Ostravě.

Senát zákon vetoval začátkem července hlasy všech přítomných senátorů. Nelíbil se jim hlavně navrhovaný přesun stavebních úřadů pod stát. To kritizovala i sněmovní opozice. Opoziční řečníci varovali především před kolapsem stavebního řízení, který podle nich bude důsledkem plánovaného zřízení Nejvyššího stavebního úřadu. Zákon nazývali paskvilem a vládě vyčítali, že ho protlačuje silou.

Přesun úřadů pod stát se nelíbí například Svazu měst a obcí. Svaz varuje stejně jako opoziční poslanci nebo senátoři, že se státní správa vzdálí občanům. Ministryně to odmítá. Zákona se naopak zastává Hospodářská komora nebo Asociace developerů. Asociace již dříve uvedla, že pokud by nebyl schválen nový stavební zákon, mělo by to fatální dopad na celé české stavebnictví a snížilo by to konkurenceschopnost ekonomiky proti okolním zemím.