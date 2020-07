Vláda překročila mez, říká odborář Středula. Jde o zdanění zaměstnanců

Živnostníci s ročním příjmem do 800 000 korun budou moci od ledna 2021 uplatnit pouze jednu paušální daň, která jim slovy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) přinese vyjma finančních úspor i méně byrokracie. Pracovníci na dohody si díky státní pomoci přijdou až na 31 150 korun.

"Podmínky, které budou nastaveny pro živnostníky, se budou řešit až na konci (zdaňovacího) období, a to bohužel nijak nepomůže. Dochází totiž ještě k většímu rozdílu mezi zdaňováním zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, a to přesně protisměrně," vysvětlil Středula v pořadu 360° televize CNN Prima News, proč podle něj paušální daň ničemu nepomůže.

"Tady se zaměstnanec stává daňovým soumarem. Je neustále více a více zatěžován daní. Všem ostatním se snižují a jediný, kdo to má všechno platit, je zaměstnanec ze svého příjmu. Myslím si, že tady vláda překročila určitou mez, kdy nadále jedné části snižuje a té druhé paradoxně dále zvyšuje zdanění,“ dopověděl, proč nová opatření vlády akorát přilijí pomyslný olej do ohně.

Podle šéfa odborářů by se měly ještě přijmout jisté změny v současném vládním podpůrném programu Antivirus, jehož cílem je zabránit raketovému nárůstu nezaměstnanosti.

"Byl bych velmi rád, kdyby se stávající Antivirus začal vyplácet zálohově. Nebylo by podmínkou, že zaměstnavatel nejdříve vyplatí mzdu a až potom se mu refunduje, ale záloha by se zaplatila dopředu. Tím by se zaměstnavateli zároveň dodala likvidita a firmám by se obrovsky ulehčilo, protože by si na výplaty nemusely půjčovat a měly by peníze přímo,“ objasnil Středula.

"Vláda tady udělala obrovský kus práce. Nebýt jejích investic do silnic, železnic nebo vodních koridorů, současná ekonomika by byla ještě v horším stavu,“ pochválil na druhou stranu vládní investice, které byly programem pondělního jednání na tripartitě.