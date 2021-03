Úřady rozšíří kvůli daňovým přiznáním provozní dobu podatelen

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Finanční správa kvůli blížícímu se termínu pro přiznání daně z příjmu rozšíří od 22. března do 1. dubna provozní dobu podatelen, a to na každý den od osmi do 17 hodin. Nicméně správa doporučuje odevzdat daňové přiznání elektroniky.