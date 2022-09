Úřady vyplatily zatím pětitisícovou dávku na téměř 966 tisíc dětí

Podle náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše lidé zatím podali 769.000 žádostí. Podle dřívějších údajů resortu má na pětitisícovou podporu nárok asi 1,6 milionu dětí do 18 let z rodin s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Automaticky dostalo podporu asi 240.000 dětí z domácností s dětskými přídavky, ostatní mohou žádat od 15. srpna.

"K 12. září je vyplaceno 588.522 žádostí," uvedl Najmon. Podle něj jednorázovou dávku dostalo 956.900 dětí. Výdaje zatím přesahují 4,78 miliardy korun.

Žádat je možné on-line přes portál Jenda i osobně v Czech Pointech na radnicích či krajských úřadech. První den elektronické podávání žádostí provázely potíže, systém nestíhal ověřovat identitu žadatelů. Za první týden pak lidé podle ministerstva podali elektronicky 254.000 žádostí. Trpkoš řekl, že nyní je přijatých žádostí celkem asi 769.000. Vedení ministerstva původně očekávalo, že zhruba polovina formulářů s podklady dorazí přes aplikaci a polovina z Czech Pointů. "Nyní je digitálně podáno 77 procent žádostí," upřesnil náměstek.

Jednorázovým příspěvkem 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Dávka je pro děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Nárok na podporu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Nezohledňují se případné výhry.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali zvýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví o uplácení voličů před podzimními volbami.