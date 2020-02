V Brně lidé protestovali proti novému ombudsmanovi Křečkovi

Účastníci se v Brně sešli u sídla ombudsmana. Poté se dav odebral na pochod přes Údolní ulici až na Jakubské náměstí, přičemž čelo průvodu neslo vytvořenou více než dvoumetrovou židli. Na opěrce židle bylo napsané slovo demokracie, čtyři nohy židle pak zabírala slova jako soudy, média, zákony a vláda.

Na Jakubském náměstí vystoupilo několik řečníků jako například Hana Strašáková ze Společně Brno, student Ondřej Zeman, který loni podal trestní oznámení na předsedu KSČM Vojtěcha Filip za jeho výroky k Milionu chvilek v souvislosti s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici, vystoupil také senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL).

Organizátoři uvedli, že nechtějí jen nečinně přihlížet a přidávají se k protestu Milionu chvilek, kterým chtějí upozornit na zneužívání politické moci. Poukázali na to, že někteří politici zvolili ombudsmana jen na truc názoru veřejnosti. "Zneužili tak své politické moci, kterou získali hlasy voličů, tedy nás, veřejnosti, aby do čela kanceláře, která se stará o lidská práva, zvolili člověka, který naštve veřejnost a je dle našeho názoru nekompetentní k využívání tohoto úřadu. Z jeho veřejných prohlášení vstávají vlasy hrůzou, s obranou lidských práv nemají společného zhola nic," uvedla Strašáková. Podle ní hrozí, že zneužití moci nastane i při volbě členů do Rady České televize a politici si na posty těch, kdo mají kontrolovat nezávislost médií, dosadí "své lidi". "Z těchto institucí se pak může stát hlásná trouba politiků tak jako v Maďarsku. Společnost by si neměla nechat ukrást veřejnoprávní média. Nechceme jít cestou Polska a Maďarska," doplnil Vojtěch Vašák, zakladatel iniciativy Stojím za ČT, která dnešní protest spolupořádá.

Protest kvůli ombudsmanovi byl v Brně i minulý čtvrtek, a to přímo před sídlem veřejného ochránce práv. Sešli se tam příznivci Křečka i jeho odpůrci, kteří mu chtěli zabránit ve vstupu do kanceláře. Situaci pak vyřešila policie a vchod po zadržení několika protestujících uvolnila.