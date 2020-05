Všechny pošty se ode dneška vrací k běžné otvírací době

Většina poboček fungovala ve standardním režimu od 4. května. Výjimkou byly pošty tvořící tzv. kritickou infrastrukturu státu, které měly omezenou provozní dobu do 16:00 hodin od pondělí do pátku a v sobotu do 12:00 nebo 13:00 hodin. O nedělích bylo dosud na všech poštách zavřeno.

Zároveň také ode dneška končí možnost posílat průhledné zásilky s rouškami po ČR zdarma. Zákazníci poslali od 19. března do středy zhruba 220.000 zásilek s rouškami. Na poštovném tím ušetřili přes pět milionů korun.

Česká pošta provozuje celkem 3200 vlastních nebo partnerských poboček.