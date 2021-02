Zákaz sáňkování na Petříně zrušíme, slíbil primátor Hřib

Pražští strážníci dnes vykázali z Petřína lidi, kteří zde sáňkovali, jezdili na bobech či lyžovali. Městská vyhláška to zakazuje v zeleni, která je součástí parků či zahrad. Pokuty strážníci nerozdávali a vše řešili domluvou.

"Vyhánění dětí ze svahu je nesmysl. Ukázalo se, že existuje 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Vyhlášku bude nutné aktualizovat," uvedl Hřib.

Chováním ve veřejné zeleni v Praze se zabývá vyhláška města, jež uvádí, že v zeleni, která je součástí zahrad a parků, je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu. Zakázaná místa jsou konkrétně specifikována, netýká se to veškeré zeleně ve městě.

Podle primátora je naopak dobře, že děti v současném období pandemie nemoci covid-19, kdy jsou zavřené školy, tráví čas venku na čerstvém vzduchu. "Je skvělé, že v Praze po několika letech napadlo dostatek sněhu a děti mohou sáňkovat i v Praze, místo toho, aby přejížděly na hory do jiných krajů. U nás na sídlišti na Jižním městě v centrálním parku se sáňkuje ostošest," uvedl Hřib.

Jako nešťastné označil vyjádření některých členů vlády o tom, že lyžovat na Petříně není v souladu se zákonem. "Nelegální je podle vládních opatření tak maximálně čtyřbob bez roušek po deváté hodině," dodal. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v médiích uvedl, že lyžování na Petříně není v souladu se zákonem a městská policie by měla zasáhnout.

Strážníci dnes dopoledne z Petřína z míst, kde je to zakázáno, vykázalo asi 40 sáňkujících a bobujících dětí v doprovodu sedmi dospělých. Hlídka je upozornila na porušení vyhlášky, stejně jako další přítomné lyžaře a snowboardisty. Pokuty strážníci nedávali.