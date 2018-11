Počet diabetiků je alarmující, lidé o své nemoci ani netuší, říká odborník na cukrovku

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Problematikou cukrovky se v Česku zabývá Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). IKEM je největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice. Instituce v nedávné době vyvinula světově unikátní způsob léčby diabetu, který je údajně přelomovou metodou léčby nemocných s cukrovkou. Nyní vedoucí ambulance Kliniky diabetologie IKEM Robert Bém v rozhovoru pro server EuroZprávy.cz řekl proč počet diabetiků v Česku roste a jaké nové metody může jim nabídnout revoluční způsob léčby cukrovky.

Co je hlavním faktorem růstu výskytu cukrovky v poslední době?

Počet pacientů s cukrovkou se celosvětově zvyšuje každým rokem. V současné době v České republice trpí cukrovkou okolo 850 tisíc lidí, přičemž se odhaduje, že dalších až 200 tisíc o této nemoci neví. Hlavní příčinou nárůstu počtu nemocných je způsob života, který vedeme, především nevhodná strava při nedostatku pohybové aktivity.

Jaké potraviny na to mají největší vliv?

Rizikovými potravinami jsou zejména slazené nápoje a potraviny s vysokým obsahem tuků. Přestože mnoho lidí již přemýšlí nad zdravým životním stylem včetně složení stravy a dostatku pohybu, stále značná část populace spoléhá na to, že se jich to netýká, případně, že se cukrovka snadno vyléčí pomocí tablet.

Jaký je vztah mezi obezitou a diabetem 2. typu? Dá se nějak bojovat s dědičnými dispozicemi, které mohou být příčinou diabetu?

Riziko cukrovky 2. typu u obézního člověka je vysoké, ale neznamená to, že každý obézní člověk má cukrovku. Důležité je vědět, že redukcí váhy, například změnou životního stylu, můžeme toto riziko významně snížit. Lidé často svádí svou obezitu a cukrovku na dědičné dispozice, mnohem častěji jsou však příčinou těchto onemocnění špatná strava a nedostatek pohybu, kdy si často přinášíme nevhodné návyky z prostředí, ve kterém jsme vyrůstali nebo nyní žijeme.

Tradičním způsobem léčby cukrovky jsou injekce. Není tento způsob poněkud zastaralý?

Léčba cukrovky pomocí injekcí inzulínu není zastaralá. Dokonce v řadě případů je nezbytná, což znamená, že ji nelze nahradit jinou léčbou, jako například u pacientů s cukrovkou 1. typu nebo u pacientů s diabetem 2. typu, kterým již slinivka inzulín neprodukuje. Hledají se však nové metody aplikace inzulínu jako jsou například inzulínové pumpy a metody sledování hladin cukru v krvi, aby se zlepšila kompenzace cukrovky a tím i kvalita života pacientů. Časnou a moderní léčbou se snažíme zabránit rozvoji pozdních komplikací cukrovky, jako jsou slepota, amputace končetiny a selhání ledvin. Zásadní je edukace pacientů a zajištění jejich spolupráce na léčbě.

Jaké inovace v rámci IKEM pacientům nabízíte vy a proč jsou unikátní?

V IKEM probíhá řada výzkumných projektů zahrnující široké spektrum celé diabetologie. Jsme jediné centrum v rámci České republiky, které se zabývá transplantací inzulín produkující tkáně, ať už je to transplantace celé slinivky (často v kombinaci s ledvinou) nebo transplantace Langerhansových ostrůvků, tedy té části slinivky, kde se tvoří inzulín. Naše pacienty léčíme modernějšími technologiemi, jako jsou nejnovější inzulínové pumpy, které například komunikují se senzory měřící hladinu cukru v krvi. Pacientům s již rozvinutými komplikacemi diabetu například se syndromem diabetické nohy můžeme nabídnout v rámci výzkumných aktivit léčbu kmenovými buňkami. Současně máme zázemí pro experimentální výzkum na tkáňových a zvířecích modelech. V IKEM tak máme skvělé propojení mezi základním a aplikovaným výzkumem, což ve spojení s kvalitním týmem lidí, kteří zde pracují, snese srovnání s předními výzkumnými pracovišti v zahraničí.

Budou vaše metody nákladnější než například tradiční injekce?

Moderní technologie jsou většinou nákladnější, ale svou efektivitou by nakonec měli vést k finančním úsporám. Takže pokud se nám podaří pomocí nové technologie zlepšit kompenzaci cukrovky, je prokázané, že zabráněním rozvoji pozdních komplikací ušetříme nemalé finanční náklady za drahou léčbu komplikací. Konkrétním příkladem je, že pokud se nám podaří zabránit vysoké amputaci končetiny, jen první rok ušetříme až 400 tisíc korun.

Plánujete „kolonizovat“ i zahraniční trh či přednášet o nových metodách na světových univerzitách?

Současný výzkum je obecně založen na komunikaci a interakci mezi jednotlivými pracovišti. Spolupracujeme s řadou špičkových zahraničních pracovišť, pravidelně přednášíme na konferencích i institucích doma i v zahraničí. Stejně tak jako my se inspirujeme v zahraničí, tak i my jsme v řadě věcí inspirací pro ostatní. Společným cílem je nalezení co nejefektivnějších způsobů léčby tak, abychom zlepšili prognózu a kvalitu života našich pacientů s cukrovkou.