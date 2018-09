Léková krize v ČR? Zákon je bezzubý, lékárny marně podávají podněty

— Autor: ČTK

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dostal za půl roku šest podnětů na nedostupnost léků, porušení zákona neshledal. ČTK o tom dnes informovala mluvčí SÚKL Barbora Peterová. Grémium majitelů lékáren tvrdí, že za půl roku dostalo od svých členů podnětů přes 800. Výrobci musí podle zákona dodat jednotlivým distributorům tolik léků, jaký je jejich podíl na trhu. Distributoři pak mají léky do dvou dní dodat do lékáren. Podle ústavu i ministerstva je ustanovení zákona nevymahatelné, protože neuvádí, jak se mají podíly počítat. Podle České lékárnické komory (ČLnK) ale vymahatelné je a chce SÚKL žalovat za to, že distributory nepokutuje.