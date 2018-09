Lékaře z ciziny v ČR zřejmě čeká změna podmínek zkoušky pro praxi

ČTK

Praha - Zahraniční lékaře zřejmě čeká změna podmínek aprobační zkoušky pro praxi v Česku. Budou se moci o její složení pokusit maximálně čtyřikrát, rozložit by si ji ale mohli do dvou dnů. Sněmovní zdravotnický výbor dnes doporučil tuto úpravu poslance ANO Davida Kasala zapracovat do senátní novely, jejímž cílem je vyřadit terapeuty a specialisty čínské medicíny ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních.