Zemětřesení ve zdravotních pojišťovnách? Babiš zadal Vojtěchovi bojový úkol

— Autor: ČTK

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dostal od premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše úkol předložit strategii vývoje zdravotních pojišťoven. Podle zprávy za loňský rok, kterou dnes menšinový kabinet ANO a ČSSD schválil, je systém veřejného zdravotního pojištění po letech znovu v přebytku. Vojtěch novinářům řekl, že i přes stálý nárůst výdajů do zdravotnictví má systém finanční rezervy nejvyšší od krize v roce 2008. ČTK a Českému rozhlasu sdělil, že základní teze změn dodá premiérovi do konce října. "Doufám, že budu mít čas zvládnout i finále, to znamená nový zákon o zdravotních pojišťovnách," uvedl.