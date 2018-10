Chřipka může být zabiják, epidemie za dveřmi. Kdy se dát očkovat?

Pacienti se podle firmy mohou nechat očkovat až do konce prosince, objednat by se ale měli už nyní. "Od poloviny září a během října společnost Sanofi Pasteur postupně dodává do České republiky vakcínu proti chřipce Vaxigrip Tetra. Doposud jsme přivezli více než 400.000 dávek," uvedl mluvčí firmy Libor Kytýr. Očekávaný zájem o očkování by podle něj měly počty dostupných vakcín pokrýt. Firma dodá i víc, pokud by zájem překročil odhady, dodal.

Vakcínou proti chřipce se očkuje každý rok na podzim. Očkovací látka je vždy odlišná, protože vychází z předpokladů, jaké podtypy chřipkového viru budou v populaci kolovat. Očkovat se nechává asi pět až šest procent Čechů. Loni s vážným průběhem chřipky skončilo v nemocnici přes 660 hlášených případů, z toho zhruba 260 v souvislosti s chřipkou zemřelo.

Očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění rizikovým skupinám. Pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce je chřipka nebezpečnější než pro běžnou populaci.

Úmrtí na chřipku a související zápal plic při epidemii je 435krát pravděpodobnější u nemocných s kombinací nemocí srdce a plic, 240krát vyšší u diabetu s kardiovaskulární nemocí, 120krát u plicních onemocnění a 52krát u samotných kardiovaskulárních chorob. Očkovat se z těchto rizikových pacientů každoročně nechá jen asi pětina.