Fatální kombinace léků? Počet mrtvých pacientů roste, stát chce zavést lékový záznam

— Autor: ČTK

Za deset let stoupl v České reublice 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky jako jsou chyby v dávkování nebo nebo nežádoucí účinky léků. Desetkrát se zvýšil počet těch, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Vyplývá to z materiálu zveřejněného na webu vlády, která by měla novelu projednat ve středu. Ta zavádí takzvaný lékový záznam, tedy soupis všech léků předepsaných pacientovi nově dostupný lékařům a lékárníkům.