Ruská ruleta a byznys! U Jílkové to pořádně schytali plastičtí chirurgové

Moderátorka Jílková se zeptala docenta Měšťáka, proč se jemu jako plastickému chirurgovi nelíbí, že k němu chodí pacienti téměř stejně často, jako ke kadeřníkovi. Ten odpověděl, že to většinou nepotřebují, a že si to mnohdy po několika laskavých slovech rozmyslí. Ředitel Paulát oponoval, že se k zákrokům uchylují pouze v případě, kdy to dotyčný pacient potřebuje. On sám například podstoupil v 17 letech operaci nosu. Do diskuze se dostalo také téma mladistvých dívek, které byly kvůli špatnému vzhledu šikanovány, a plastická chirurgie je vrátila do normálního života. Paulát připomněl, že vše samozřejmě závisí na zvážení lékaře.

Měšťák posléze vysvětlil rozdíl mezi plastickou chirurgií, která napravuje vrozené vady, ať už jde o rozštěpy, kdežto estetika se zabývá výhradně úrazy a pooperačními stavy. Následně dostala prostor Jiráčková z publika, která podstoupila plastiku prsou. Jílková se zeptala, zda je dnes například pro sedmnáctiletou problém sehnat lékaře, který by jí pomohl se zvětšením prsou. Paulát řekl, že by on sám měl problém, protože takové pacientky ještě nemají vyvinutá ňadra. Takový člověk ještě nemá zcela vyvinuté orgány. Jiráčková oponovala, že jejím motivem nebyly mindráky, ale její kariéra zpěvačky.

Herečku Vyskočilovou to zarazilo a zeptala se Jiráčkové, zda počítá s veškerými následky, které jí tento zákrok přinesl. Měla na mysli, co jí čeká v následujících letech, až začne stárnout. Dokonalá krása ženy neznamená, že má osmičky. Jiráčková však tvrdila, že se jedná o velmi subjektivní záležitost. Chirurg Tomášek obdivoval, že Jiráčková má navzdory zvětšeným prsou velmi dobré držení těla. Sám pak uvedl, jak si mnohé pacientky špatně zvykají na implantáty, a jaké následky jim pak přináší mateřství. Jiráčková řekla, že ale děti neplánuje.

Paulát řekl, že by pacienta, jako je Jiráčková odmítl. Jílková mu do toho skočila a vysvětlila, že se dnes z plastické chirurgie a estetiky stává byznys. Kam se ztrácí lékařská etika? Vyskočilová odpověděla, že sama byla jednou odmítnutá, když chtěla podstoupit operaci břicha. Podnikatelka Sojková informovala o svém případu, kdy sama původně požádala Měšťáka o úpravu boku, ale pak si půjčila peníze, a chtěla další a další zákroky. Měšťák jí však dodal patřičné sebevědomí a ona si pak po odchodu z kliniky uvědomovala, že nic takového opravdu nepotřebuje. Posléze veškeré peníze, které by jinak utratila za plastickou operaci, rozdala bezdomovcům, rozvedla se a zcela změnila svůj dosavadní život.

Tomášek vysvětlil, že plastika je medicína, a že by rozhodně nikoho neoperoval, když se mu to nezdá. Na jednu stranu radši bude jako profesionál zákrok, než aby pacientka šla k někomu nekvalifikovanému. Rozhodně se ale nejedná o byznys, kdy jako lékař na požádání někomu zvětší, zmenší prsa, vyklene břicho atd. Slovo dostala Gočaltovská z publika, která zdůraznila potřebnost terapie ducha. Jiráčková podle jejího názoru sice dosáhla krásy, ale ničeho dalšího. Lidé by měli umět přijmout svou přirozenost, jak jej takříkajíc Bůh stvořil.

Socioložka Palečková kritizovala převládající společenské klima a tlak na ženy, které jsou neustále tlačeny k tomu, aby byly hubené, tmavovlasé, blondýny apod. Dívky jsou už odmalička vystaveny tomu, že jim neustále někdo podsouvá, jak mají vypadat, a nemusí se jednat pouze o ponižování ze strany mužů. Jílková však vysvětlila, že se nejedná pouze o ženský fenomén, a že spousta mužů má například zájem o zvětšování penisu. Paulát potvrdil, že se skutečně jedná o velmi častý zákrok. Tomášek řekl, že zvětšit penis nelze. Jediné, co jde je uvolnit poutko, kdy takzvaně vypadne, a dojde k jeho relativnímu prodloužení.

Jílková přešla k tématu žen, které si nechávají upravovat intimní partie. Palečková řekla, že jako lektorka partnerských vztahů má zkušenosti s lidmi, kteří chtějí mít lepší sexuální prožitky, ale že operace v této oblasti způsobují sníženou citlivost. Z plastické chirurgie se podle jejího názoru stává, čím dál víc komerční záležitost, kdy se zákroky prezentují jako něco, co je snadné, ačkoliv tomu tak není. Většina žen si myslí, že je to celé jenom záležitostí peněz. Když na to mám, mohu si to dopřát. Jedná její klientka má po operaci prsou problémy se sexem.

Ke slovu se dostávalo také publikum. Mezi nimi byl i partner Jiráčkové, který řekl, že estetika a umění jsou přirozené každému inteligentnímu tvorovi, a že by neměly být kriminalizovány. Člověku je přirozený smysl pro krásu. Jílková mu ale vysvětlila, že se tady jedná o zdraví a chirurgické zákroky prováděné pod narkózou. Odpovězeno jí ale bylo, že lidé podstupují rizika, i když pěstují rizikové sporty. To bychom pak museli zakázat všechno, co znamená nějaké nebezpečí.

