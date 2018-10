Češi opět jezdí víc do lázní. Na hrazený pobyt loni dosáhlo 100 tisíc pacientů

Ministerstvo zdravotnictví v roce 2012 zkrátilo vyhláškou lázeňské pobyty hrazené ze zdravotního pojištění a omezilo opakovanou péči. V následujícím roce pak do lázní na tyto hrazené pobyty přijelo jen 59.590 lidí, nejméně pacientů minimálně od roku 1995. Od začátku roku 2015 ministerstvo hrazené pobyty opět prodloužilo a v tomto roce pojišťovny platily lázeňskou péči v plné výši 88.503 lidem. V loňském roce to bylo 99.099 osob, dětí bylo asi 13.000.

V případě dospělých šlo nejčastěji o pacienty s pohybovými potížemi (56,7 procenta), dále pak s nervovými onemocněními (16,7 procenta) a poruchami oběhové soustavy (osm procent). U dětí byla nejčastějším důvodem dýchací onemocnění, nejvíc astma, se kterými se léčilo přes polovinu pacientů. "Počet dětí umístěných v loňském roce vzrostl pro obezitu, diabetes a gynekologické indikace," uvádí dokument. V gynekologické oblasti se jedná o stavy po operacích.

Od roku 2013 klesá počet tuzemských návštěvníků, kteří si pobyt platí ze svého. Zatímco tehdy lázeňská zařízení pečovala o necelých 140.000 samoplátců, loni to bylo jen 107.000. Cizinců bylo v roce 2013 přes 165.000, poté několik let jejich počty klesaly. Po nejslabším roce 2015, kdy jich do lázní přijelo jen kolem 126.000, opět rostou. Loni jich bylo téměř 152.000. Cizinci v lázních pobývali předloni průměrně 12,7 dní, tuzemští samoplátci pak asi šest a půl dne.

Průměrně nejdelší dobu trávili loni v lázních pacienti s nemocemi močového ústrojí (22,2 dne). Kolem dvaceti dnů pak s nemocemi srdce a cév, nervového, dýchacího, pohybového a trávicího ústrojí. V Karlovarském kraji vzrostl počet dětských a mladých pacientů, jsou to hlavně platící cizinci.

Lázeňská péče v Česku kombinuje účinek přírodních léčivých zdrojů s preventivní a rehabilitační péči a s léčbou některých chronických onemocnění. Péči doporučuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna v komplexní nebo částečné formě, kdy si pacient hradí ubytování a stravu.