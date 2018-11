Jak správně označit kontakty v telefonu, aby se záchranáři v případě nehody dovolali rodině?

Nejednoho z nás už jistě napadlo, co se děje v případě, kdy například po vážné autohavárii skončíte v kómatu nebo na operačním sále. Kdo dá vědět vašim příbuzným a jak je vůbec dohledá?

Odpověď na tuto otázku měl poskytnout e-mail, který se ještě před několika týdny šířil do mailových schránek Čechů. Tento spam není nový, na internetu se objevil už před deseti lety, a nabádá občany, aby si důležité kontakty uložili pod zkratkou ICE, tedy In Case of Emergency (v případě pohotovosti).

Podobných mailů a informací můžeme na internetu nalézt spoustu, většina se shoduje v tom, že tato zkratka pomáhá záchranářům urychleně najít kontakt na rodinu a zavolat jí. Jak je to ale ve skutečnosti? Úplně jinak.

Záchranáři nevolají, ICE už vůbec ne

Úkolem záchranářů na místě nehody není informovat rodinu a příbuzné, ale zachraňovat životy. Neexistuje prakticky jediný důvod ani žádný zmapovaný případ, kdy by záchranáři potřebovali akutně hovořit s rodinou zraněného.

Informovat rodinu ostatně není ani úkolem lékařů, kteří vás převezmou do péče po příjezdu do nemocnice. Pokud vás záchranáři přivezou například s akutním vnitřním krvácením, jejich prioritou je zachránit vám život. Na příbuzné se v tu chvíli nemyslí.

Kromě toho, že na to není čas, to má i další důvod. Mnohdy by lékaři ani záchranáři neměli rodině co říct. Kdo někdy viděl na vlastní oči zasahující záchranáře s následným převozem zraněných do nemocnice, ví, že na místě panuje zmatek, a málokdo má v tu chvíli čas věnovat se něčemu jinému. Ten, kdo má o vašem zdravotním stavu nejlepší představu, je lékař, který se vás snaží udržet naživu.

Kontaktování rodiny tak není prioritou a rozhodně to není úkolem záchranné služby. Tato role připadá na zdravotnický personál v nemocnici, případně na policii, která může rodinu zraněného dohledat. Pokud se však lékaři rozhodnou z nějakého důvodu rodinu kontaktovat, nejprve v mobilu vyhledávají obecné pojmenování kontaktu, které se užívá nejčastěji: mamka, bratr, táta apod.

Zkratka ICE pro ně nemá prakticky žádný význam, což potvrzuje například i Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy. A pokud dojde na nejhorší a zraněná osoba zemře, policisté tuto skutečnost oznámí rodině osobně. Po telefonu by to bylo krajně necitlivé.