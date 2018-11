Čeští lékaři poprvé použili endoskop při plastické operaci

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

"Helenka trpěla od narození gastroschizou, tedy defektem a špatnou formací pupku, který byl široký zhruba pět centimetrů. Měla také oslabenou diastázu, příliš rozestoupené břišní svaly. Když k nám před časem přišla, měla i menší břišní kýlu," uvedl primář oddělení plastické chirurgie FN Olomouc Bohumil Zálešák. Bez operace by dívce v budoucnu hrozily velké zdravotní potíže.

Místo tradičního chirurgického postupu se lékaři z FN Olomouc rozhodli pomoci dívce novou a v Čechách zatím neprovedenou metodou založenou na využití endoskopu. "Chtěli jsme dosáhnout co nejlepšího výsledku, a to nejen z hlediska řešení zdravotních potíží, ale taky po stránce estetické. Postaru bychom si totiž museli vytvořit rozsáhlý chirurgický přístup velkou, až deset centimetrů dlouhou jizvou v podbřišku, což je mnohem větší zátěž pro pacienta. Došlo by také k větším krevním ztrátám," uvedl Zálešák.

Díky endoskopu měl lékař výborný přehled o operačním poli. "Endoskop se používá pro zobrazení vnitřních dutin, v tomto případě byl použit pro vytvoření dutiny v podkoží a opravě stěny břišní. Na rozdíl od chirurgů, kteří používají endoskop uvnitř dutiny břišní, my do dutiny břišní nepronikáme, ale operujeme v podkožní dutině, kterou si musíme vytvořit. Společné je to, že endoskop nám umožní operovat ́klíčovou dírkou," dodal Zálešák.

Plastičtí chirurgové při operaci využili dívčí pupek, s jehož pomocí břišní oblast spravili. "Nejdříve jsme jej obřezali, vytvořili jsme si v těch místech přístup, endoskopicky jsme opravili stěnu břišní, zašili jsme svaly a ošetřili kýlu. Pak jsme celý ten starý pupek odstranili a zhruba sedmicentimetrový otvor jsme stáhli a zakotvili do místa, kde má pupek být. A vznikl tak pupík, který už na sále vypadal skoro tak, jak má vypadat," řekl Zálešák.

Břišní svaly dívky se díky operaci dostaly do normálního anatomického postavení a dobře funguje i břišní stěna. "A co považuji za velmi důležité, podařilo se estetickou úpravou předejít výraznému psychickému hendikepu v blízké budoucnosti. Vyřešili jsme tak dvě věci najednou - jednak funkční, zdravotní problémy, jednak vzhled, který je pro dívenku také podstatný," uvedl Zálešák.

Dívka si výsledek operace pochvaluje. "Jsem strašně moc ráda. Aspoň se mi už děcka ve škole nebudou vysmívat. Spolužáci mi dokonce kvůli tomu pupku nadávali a odháněli od sebe. Ani mě to už nebolí. A v létě klidně můžu na koupaliště v normálních plavkách," řekla s úsměvem.