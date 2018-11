Lékaři by měli od července povinně používat e-neschopenky povinně

— Autor: ČTK

Lékaři v Česku by měli od července příštího roku začít vyplňovat část neschopenek nejspíš jen elektronicky. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti posílali pouze přes počítač. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění, kterou by měla ve středu projednat vláda. Ministerstvo práce označilo změnu za první etapu zavádění e-neschopenek. Zaměstnavatelé i lékaři návrh kritizují a mají k němu výhrady.