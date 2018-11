Sestry by měly studovat jen střední školu, požaduje asociace nemocnic

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Zdravotních sester je v Česku asi 80.000, kolem 3000 jich v nemocnicích chybí. "Řešením je, aby absolventky středních škol mohly dělat plnohodnotnou sestru. Studium na vyšší odborné škole nebo bakalářského programu na vysoké škole by byla specializace, která by sestře umožnila převzít některé kompetence lékaře," řekl předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich. Podle něj v současné době zdravotnické školy absolvuje asi o 800 studentů méně než v roce 1985. Přijato ke studiu je navíc jen 75 procent uchazečů.

Podle Daniela Horáka, prezidenta Asociace provozovatelů lékárenských sítí a ředitele sítě lékáren Dr.Max, je situace podobná i u farmaceutických asistentů. V loňském roce klesl počet absolventů pod 200, letošní čísla budou podle něj ještě horší. "Povolání není atraktivní, protože studium je náročné a po třech letech na vyšší odborné škole student nezíská vysokoškolský titul," dodal. Podporuje proto návrat oboru na střední školy.

U lékařů je převis poptávky 87 procent. Asi 2000 uchazečů každý rok úspěšně splní podmínky přijímací zkoušky, ale z kapacitních důvodů nejsou lékařskou fakultu přijati, na což na dnešní tiskové konferenci upozornil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda schválila dlouhodobý plán, podle nějž se mají počty studentů zvýšit o 15 procent.

O vzdělávání lékařů na konferenci diskutovali i politici v odpoledním bloku. Shodli se, že zejména postgraduální studium je složité a nepřehledné. "Když se lékaři připravují k atestaci, nemají jistotu, že se během tří let pětkrát nemění podmínky," řekla poslankyně ANO Věra Adámková. Podle poslance Vlastimila Válka (TOP 09) nemocnice v současné době přijímají studenty tam, kde jim chybí lékaři. Nemá je ale kdo vzdělávat. Je to zároveň i otázka financování. "Stát by měl financovat minimálně základní kmen. Aby je nemocnice mohly přijmout navíc a opravdu je vzdělávat," dodal.

V loňském školním roce v Česku studovalo podle statistik ministerstva školství na lékařských fakultách přes 21.000 lidí, lékařů-absolventů bylo přibližně 2500. Mezi studenty bylo asi 3400 samoplátců ze zahraničí. Lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.

Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích 11 letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. Navýšení počtu studentů má tento trend zvrátit.