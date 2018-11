Česko smrdí od Hradu, Zeman je chorý, veřejnost mimo, a vy Babiši... Cikrt pořádně zúčtoval se všemi

"Vypadněte ze země!" Tijuana se vzbouřila proti karavaně migrantů mířících do USA

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Zatahování medicíny do politiky je podle Cikrta nepřípustné, u psychiatrie je to ale prý téměř zločin. V Česku je totiž povědomí o duševních nemocech stále velmi nízké a veřejnosti nepřipadá divné, když se politici navzájem posílají do blázince.

Nejnovější události kolem premiérova syna postavily psychiatrii do nekomfortní role, míní Cikrt s tím, že psychiatři jsou žádáni o rozhovory, v níž se snaží lékařsky poctivě ve zkratce osvětlit symptomy schizofrenie a bipolární poruchy.

"Ryba smrdí od hlavy a český stát od Hradu. Byl to prezident Miloš Zeman, kdo využil před několika lety ojedinělou vraždu, spáchanou nemocným člověkem, aby jí zobecnil do hloupého výroku, že „jsme příliš benevolentní k bláznům.“ Psychiatři se tenkrát ohradili a připomenuli, že drtivá většina nemocných žádné sklony k násilnému jednání nemá. „Z loňských 160 vražd jich 159 spáchali lidé, kteří žádnou duševní nemocí netrpěli,“ upozornili. Co Zeman zasel, sám sklidil v nedávné době, když jeho zřetelné fyzické potíže a neomalenou pomstychtivost začali diskutéři na sociálních sítích interpretovat jako stařeckou demenci a Zemana označovat za duševně chorého," napsal na stránkách svého deníku Cikrt.

Nejnovější události kolem syna premiéra Babiše prý pocházejí ze stejného politického suterénu a navíc ukázaly, jak málo veřejnost zná duševní nemoci a jak moc je rozhled lidí "omezen předsudky."

Upozorňuje přitom, že nebezpečnou hru s psychiatrizací politiky rozehrál ovšem sám Andrej Babiš, který jako první zveřejnil psychiatrické diagnózy svých dvou starších dětí, protože potřeboval znevěrohodnit slova, která jeho syn vyřkl před novináři a vyvolat lítost mezi voliči.

"Veřejnost zůstala poněkud zmatena. Pletla si svéprávnost s nemocí, nechápala, že někdo může být nemocen a přesto za určitých podmínek žít běžný život a rozhodovat o něm. A také, že i duševně nemocný člověk může vypovídat důvěryhodně u soudu, nebo poskytnout pravdivé informace novinářům (mimochodem, téměř všechny informace, které Babiš junior sdělil dvojici reportérů, jeho otec nerozporoval, vyjma toho, zda byl či nebyl v područí ochránce Protopopova dobrovolně)," dodal.

Upozornil však, že lékaři v rozhovorech důsledně nehovořili o synovi premiéra, ale obecně o nemocech. Zneužívat psychiatrii v politickém boji je podle Cikrta nebezpečné a vůči nemocným kruté. "Platí to pro Babiše ve vztahu ke svým dětem a platí to i pro jeho odpůrce. Ponechejme nemoci lékařům a pacientům," uzavřel.