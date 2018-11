Antiočkování: Blbost světu vládne! Někteří lidé dokáží trousit opravdové hlouposti

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Historie nebo spíše hysterie spojená s očkováním je stejně stará jako očkování samo. Když britský král Jiří II. nechal v roce 1722 očkovat dvě princezny proti neštovicím, zrodili se první antivakcináři. V poučném spisku „Nebezpečná a hříšná praxe očkování“ tak například reverend Edmund Massey vysvětlil, že očkování je vynález ďábla, neboť nemoc sesílá bůh. Je proto hříšné se proti ní bránit.

O 300 let později v katolickém Polsku nebo Rumunsku podobné argumenty překvapivě stále platí. Po „poučných“ kázáních některých kněží a „odborníků“ o nebezpečí očkování mnoho věřících v Rumunsku odmítlo své děti očkovat. „Bohulibé“ účinky se brzy projevily. V roce 2017 vypukla v Rumunsku epidemie „naprosto bezpečných“ spalniček, proti kterým se zcela „zbytečně“ očkuje. Pokud dítě onemocní, stačí na ně přeci dostupná antibiotika. V první fázi onemocnělo přes 9000 lidí a 35 malých dětí zemřelo. Menší epidemie řádí v zemi ještě dodnes.

Polští následovníci reverenda Masseye přidali do jeho teorii další skvostné teorie. Vakcíny jsou tak vyráběny z lidských embryí získávaných z potratů. Kdo se tedy nechává očkovat tedy podporuje potraty, a to je hřích. Očkování proti papilomavirům je podle jejich amerických kolegů vynálezem liberálů a LGBT komunity. Očkovaní mladí lidé podle nich totiž začínají sexuálně žít dříve, jsou v sexu nespoutání a častěji se z nich stávají homosexuálové. To, že očkování proti HPV ochrání ženy před rakovinou děložního čípku, cudně nepřipomínají.

Pokud jste ateisté, nebojte se! I pro vás mají ve své nepřeberné studnici protiočkovacích argumentů aktivisté zajímavá fakta. Víte, že očkování MMR proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám způsobuje autismus? Zjistil to v roce 1998 významný doktor Andrew Wakefield. Kritici očkování už ovšem nedodávají, že „významný doktor“ provedl svůj výzkum pouze na 12 dětech, z těch bylo autistické jen jedno a ne devět, jak tvrdil Wakefield. Také už se nějak vytratilo i to, že Wakefield vynalezl vlastní vakcínu a snažil se ji udat místo MMR. Následky můžeme cítit dodnes. I přesto, že byla celosvětově provedena studie na 14 milionech očkovaných dětí, která souvislost autismu naprosto vyloučila. Ale na věřící argumenty neplatí.

Výsledky očkování lze jen těžko zpochybňovat. Vedle epidemií pravých neštovic byly obě světové války jen veselé dětské hry. Neštovice jen v 20. století zabily na půl miliardy lidí. Díky očkování jsou od roku 1980 prohlášeny za vymýcené. Záškrtem v Polsku ještě na začátku 60. let 20. století onemocnělo na 200 000 lidí ročně. V roce 1951 zemřelo na tuto „triviální“ nemoc 3143 lidí. Po zavedení očkování v roce 1964 nebyl od roku 1973 zaznamenán jediný případ úmrtí na záškrt v Polsku. Polští imunologové se obávají letošní zimy. Kvůli nízké proočkovanosti zapomenutá choroba opět hrozí.

Noční můrou našich babiček byla dětská obrna. Epidemie propukaly co tři roky, a touto nemocí, která měla často pro pacienta doživotní následky, onemocnělo ročně 1000 až 3000 dětí. V polovině 50. let se v tehdejším Československu začalo na tuto chorobu povinně očkovat. Už v roce 1960, jako první země na světě, jsme mohli hlásit úplné vymýcení obrny. V České republice dnes žije posledních tisíc pacientů, kteří se narodili před rokem 1960. To se může brzy změnit. Posledními hnízdy obrny na světě je Afghánistán, Pákistán a Nigérie. Vzhledem k přesunům obyvatel zapomenutá choroba opět hrozí. Očkováno u nás je asi 90 % populace. Stejné je to i s očkováním proti příušnicím a záškrtu. Na pouhých 83 % pokleslo očkování vakcínou MMR proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Je třeba si položit otázku: Proč tolik lidí věří na nesmysly? Proč tolik lidí, často v jiných situacích racionálních, odmítá tak racionální věc, jakým bezpochyby očkování je? Základním důvodem bude nepochybně ztráta zkušeností společnosti s těmito nemocemi. Pokud by maminky potkávaly na ulicích lidi, kteří přežili obrnu nebo byli poznamenáni jizvičkami po neštovicích, nepochybně by se opozice proti očkování blížila nule. Bohužel s tím, jak odcházejí pamětníci starých časů odcházejí, odchází i strach. Nastupuje vzpurnost a tmáři. Očkování není dobrovolná věc, ale je to povinnost a zodpovědnost nejen vůči svým vlastním dětem, ale i celé společnosti. Bohužel, prozření často přichází až s propuknutím epidemie.