Babiš se pohádal se zdravotními sestrami: Platy nemohou být stejné v Praze a jinde

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

V Česku chybí v nemocnicích asi 3000 zdravotních sester, Babiš připomněl, že v Německu se jich nedostává kolem 50.000. Odbory tvrdí, že zařízení si přetahují navzájem zaměstnance vyššími odměnami. Nerovnost v odměňování za stejnou práci je podle předsedkyně svazu Dagmar Žitníkové důsledkem toho, že nemocnice mají různou organizační formu. "Připadá nám nenormální a nemorální, že rozdíly jsou až 10.000 korun," řekla v úvodním slově sjezdu.

Podle ministra Vojtěcha není možné sjednotit odměňování ve státních a krajských nemocnicích, když dostávají za péči různé platby. Připomněl, že se připravuje nový systém platby za diagnózu, který by měl platit od roku 2020. V současné době nemocnice dostávají paušál za určitý objem nasmlouvané péče. "Platy nemohou být stejné v Praze a jinde, náklady na život a trh práce jsou jiné," řekl ministr sestrám, které na něj nesouhlasně volaly.

Podle premiéra Babiše vláda pro zlepšení situace udělala dost. "Růst platů a mezd se zrychluje, ale chápu, že stále jsou nízké. Mezi roky 2016 a 2018 se zvýšily o 30 procent, což si myslím, že je celkem významný růst," řekl premiér. V roce 2019 plánuje podle něj vláda o 8,7 miliardy do zdravotnictví navíc. Připomněl také vládou schválený příspěvek za práci na směny, sedmiprocentní růst tarifů pro příští rok a investiční plán oprav budov nemocnic, který počítá na 12 let se 74 miliardami korun. Příští rok to mají být čtyři miliardy korun.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000. Nejvíce, asi 80.000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře průměrně 36.000 korun, v nestátní 24.200 korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR byla v letošním druhém čtvrtletí 31.851 korun.

S ministrem Vojtěchem se zdravotnické odbory v září dostaly do sporů kvůli navyšování odměn v nemocnicích. Ministerstvo nabízelo sedm procent navíc do tarifních platů zaměstnanců v příspěvkových organizacích ministerstva. Odbory chtěly deset procent pro všechny, jak jim slíbila předchozí vláda.

Ministr zdravotnictví se s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) dnes shodl na tom, že bude narůstat objem potřebné dlouhodobé péče, která by se měla co možná nejvíce odehrávat přímo v domovech pacientů. Připravuje se podle něj i změna financování. "Počítáme s tím, že by poskytovatelé měli registraci nejen podle zákona o sociálních službách, ale i podle zákona o zdravotních službách. Pak očekáváme změnu v oblasti úhrad z veřejného zdravotního pojištění, nový model bude nejspíš založený na platbě za ošetřovací den," dodal ministr. Podle Maláčové je třeba zvýšit prestiž práce v sociálních službách. "Prestiž je definovaná výší platu," uvedla. V současné době z nich sestry raději odcházejí do nemocnic, řekla.

Od poloviny srpna jsou odbory ve stávkové pohotovosti, stávka ale podle nich reálná není. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje více než 25.000 zaměstnanců, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách. Jde o zaměstnance všech typů nemocnic, zdravotnické záchranné služby, lázní, hygienické služby, zdravotních ústavů a dalších zdravotnických zařízení, zaměstnance domovů pro seniory, domovů pro lidi s handicapem a dalších zařízení sociální péče.