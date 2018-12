Lži a šarlatánství! Léčitelé se u Jílkové střetli s ministrem Vojtěchem a o výživnou diskuzi nebyla nouze

Moderátorka Jílková se zeptala léčitele Davídka, v čem on konkrétně konkuruje tradiční medicíně. Ten odpověděl, že stále více lidí chodí k léčiteli, což je ostatně také důvod, proč se je zdravotnický personál, který nemá dostatek pacientů, snaží zlikvidovat. Dále zdůraznil, že pokud by k němu přišel někdo s onkologickým onemocněním, tak jej okamžitě pošle k doktorovi.

Předsedkyně Prausová nesouhlasila a řekla, že se vůbec necítí ochuzená o práci, neboť lidí má mnoho. Pacientů s nádorovými onemocněními neustále přibývá. Ročně jsou to až 2 %. České zdravotnictví je podle Prausové na výborné úrovni, pokud jde o léčbu onkologických pacientů, včetně chemoterapie, ozařování, chirurgických zákroků a následné péče. Příčinu toho, proč pacienti vyhledávají služby léčitelů, spatřuje Prausová v tom, že se jim lékaři nemohou dostatečně dobře věnovat.

Terapeutka Jiříčková reagovala, že neví, proč klasická a alternativní medicína jdou proti sobě. Zmínila zkušenost s onkologickou pacientkou, která potřebovala útěchu kvůli strachu s terapie, včetně vypadávání vlasů. Obojí se krásně doplňovalo. Diskutovat se pak začalo o tom, že se v médiích mluví o léčitelích jako o šarlatánech. Jílková se zeptala Jiříčkové, proč ona necítí nutnost, aby ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo její činnost. Ta jí odpověděla, že dokáže během pouhých tří hodin dostat pacienta do stavu psychické podoby.

Ministr Vojtěch oponoval, že v připravovaném zákoně nikdo neříká, co je, či není správné. Jediné, čeho se resort zdravotnictví snaží dosáhnout, je kontrola nad tím, kdo léčitelské metody poskytuje, aby byla chráněná práva pacientů. Dojde-li v důsledku neprofesionální terapie k poškození klientova zdraví, měl by léčitel nést odpovědnost za způsobenou škodu. Léčitelé by měli být dále také evidovaní, aby se dalo jasně prokázat, že jsou bezúhonní. Dnes si v podstatě každý může otevřít ordinaci a ošetřovat.

Předseda Matyáš odpověděl, že občanský zákoník už čtyři roky ukládá léčitelům povinnost vést řádnou dokumentaci. Zmínil dokonce i konkrétní paragrafy. Jílková mu řekla, že jí byl z jeho strany poskytnut text, který vnímá léčitelské služby jako soukromoprávní, neboť nejsou propláceny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu se také léčitelé nezajímají o zdravotní stav klientů z lékařského pohledu. Na otázku, proč mu vadí zákon z dílny ministerstva zdravotnictví odpověděl, že homeopatici a léčitelé nejsou oprávněni vést zdravotní dokumentaci, jak požaduje připravovaná legislativa.

Následovala hádka mezi Matyášem a Jílkovou ohledně toho, jaký jiný stav léčitelé sledují, než zdravotní. Na otázku, co konkrétně sleduje, nedokázal Matyáš odpovědět. Mluvilo se pouze o jakémsi celkovém stavu pacienta. Vojtěch řekl, že by léčitelé měli do povinné dokumentace zaznamenat, co konkrétnímu člověku poskytli. Matyáš zmínil přírodní léčitele, které stát zlikvidoval tím, že se je všechny rozhodl registrovat.

Ke slovu se dostal Davídek, který řekl, že by potřeboval nějakou speciální databázi, kam by zaznamenával případy, kdy u někoho sleduje takzvanou auru. Pak řekl, že činností léčitelů není ani tak terapie, jako spíš prevence, včetně "vyčištění" pacientů po onkologické léčbě. Jílková zmínila pyramidu, do níž když si člověk sedne, tak se zbaví bakterií. Režisérka Maixnerová řekla, že by chtěla zákon, který dá léčitelům stejné povinnosti, jako mají lékaři. Kdyby se něco pokazilo, tak by lékaři měli vědět, co léčitelé prováděli s jejich pacienty.

Jiříčková si stěžovala, že v připravovaném zákoně jsou vysoké sankce za přestupky, které mohou být pro léčitelé velký problém. Za sebe by viděla nejlepší řešení ve zmapování celé oblasti. "Kdo to bude hodnotit?," reagovala Jiříčková na otázku ohledně trestání škodlivých rad. Matyáš znovu zdůraznil, že občanský zákoník už pamatuje na povinnost náhrady škody ze strany léčitelů, v čemuž mu dal za pravdu i Vojtěch, který ale tuto právní úpravu nepovažuje za dostačující. Není ošetřená evidence a bezúhonnost dokazující, že se léčitel nedopustil žádného trestného činu proti životu a zdraví.

Maixnerová reagovala, že už k mapování problematiky léčitelství došlo díky natáčení dokumentu. Ona sama se setkala se lží. O tom, zda se dají vidět aury, či funguje homeopatie se diskutovat nechystá, neboť to sama nedokáže posoudit. Za sebe by chtěla Maixnerová pouze chránit práva lidí, kterým léčitelé ošklivě lhali. Jiříčkové se ale nelíbí štvavá kampaň proti léčitelství, coby byznysu, který se snaží z naivních lidí tahat peníze podobně, jako to dělali šmejdi.

Jílková se rozhodla dát prostor lidem z publika. Jedna paní řekla, že vyhledala psychoterapeutku na základě nějakých osobních a rodinných problémy. Ihned po prvním sezení se jí díky dokumentu Dva roky poté podařilo prohlédnout, jak se věci skutečně mají. Zpočátku jí bylo řečeno, že má v sobě andělskou auru, kterou má velmi málo lidí, a že jí díky tomu předurčena k mimořádným schopnostem. Byly jí okamžitě nabídnuty procedury u jiných kolegů léčitelů, včetně šamana. Na finanční stránku věci jí bylo odpovězeno, že si to má zkrátka rozmyslet.

Claire Klingenberg, prezidentka Evropské rady skeptických organizací, řekla, že se objevují teorie o schopnosti vyfotit auru, a že po každé vypadá úplně jinak. S léčiteli je problém, že vždy zpochybní jakýkoliv argument proti nim ve stylu "on je ten špatný, já jsem ten pravý". Davídek oponoval, že dokáže vždy poznat, kde byl jeho klient operovaný, a kde má jizvy. Jílková předala mikrofon pánovi z publika, který řekl, že se s Davídkem viděl na festivalu, kde prodával pyramidy. Tam mu bylo vysvětleno, že když si pořídí místo čtyřhranného jehlanu kužel, a dá pod něj maso, tak nezkazí. Opak byl pravdou. To samé platilo o žiletkách, které se měly samy nabrousit.

Jedna paní z publika mluvila o špatných zkušenostech onkologických pacientů s alternativní medicínou, zatímco jiná řekla, že v roce 1991 onemocněla rakovinou prsu, a že po ozařování a operaci začala mít velké zdravotní problémy - edémy. Lékaři jí vůbec neléčili, a proto se obrátila k léčitelům. Prausová jí oponovala, že dnes už existují kvalitní zobrazovací metody. Do diskuze se pak dostalo, zda otoky byly skutečně symptomem toho, že se paní vrátil nádor. Ona si stála za tím, že ano, a že jí pomohla dieta. Bylo jí ale vysvětleno, že tomu tak nebylo, což potvrdila i Prausová.

Debata se chýlila ke konci a prostor dostávali ještě další lidé. Pán, který se představil jako Tomáš Balvín, řekl, že má zkušenosti s očním lékařem, který vyšetřoval jeho syna, a objevil mu ve sklivci neznámé útvary, načež jej poslal do Fakultní nemocnice Motol s podezřením na retinoblastom. Tam jej nebyli schopní diagnostikovat. Pomohla jim nakonec homeopatie.

