V Česku došel důležitý lék na srdce. Kdy bude digoxin znovu dostupný?

"Jsme v kontaktu se společností Zentiva. Do obnovení dodávek zajistíme dovoz ze zahraničí. Lék pro pacienty tak bude k dispozici do konce příštího týdne," uvedlo ministerstvo, které situaci řeší spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Ministerstvo v prohlášení na webu uvedlo, že Zentiva ze Slovenska přiveze asi 6000 balení, což odpovídá měsíční spotřebě českých pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví a @SUKLcz dělá maximum pro to, aby byl léčivý přípravek Digoxin co nejdříve opět dostupný. Jsme v kontaktu se společností Zentiva. Do obnovení dodávek zajistíme dovoz ze zahraničí. Lék pro pacienty tak bude k dispozici do konce příštího týdne.